Елизавету II запомнят надолго: Карл III вновь остался не у дел

Вот уже несколько недель Карл III возглавляет Великобританию. Но до сих пор его подданные с гораздо большим интересом обсуждают его мать. Даже после смерти Елизавета II неизменно становится темой «горячих» новостей и сплетен. А сын по-прежнему находится в ее тени, оставаясь не у дел.

Теперь источники сообщают о грядущей канонизации умершей королевы. Предложение причислить Елизавету II к лику святых высказал член Палаты лордов Чарльз Мур. А Палата общин эту идею активно поддержала. Ожидается, что данный вопрос вскоре поступит на рассмотрение представителям власти, и работа в этом направлении начнется.

Правда, есть некоторые нюансы. Для канонизации необходим ряд важных условий, среди которых совершение чудес. Эти способности канонизированного должны быть доказаны не только верующими людьми, но и медиками. Причем причисление может произойти не раньше, чем через 5 лет после смерти. За этот срок ответственным лицам и придется найти чудеса имени Елизаветы II.