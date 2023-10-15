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Елизавету II перепутали с обычной пенсионеркой: ее реакция бесценна

15 октября 2023 11:00
Елизавету II перепутали с обычной пенсионеркой: ее реакция бесценна

Королева не отказала себе в удовольствии пошутить.

Елизавета II среди прочих достоинств имела прекрасное чувство юмора. Как оказалось, королева не только веселилась со своими близкими, но даже иногда позволяла себе подшутить над простыми прохожими, которых ей удавалось случайно встретить на улице.

Так, однажды во время анонимной поездки в Шотландию она встретилась с американскими туристами. Иностранцы не узнали королеву и начали разговаривать с ней, пытаясь узнать, шотландка ли она, как долго живет здесь или тоже приехала в гости. Елизавета не растерялась и, не выдавая своего статуса, призналась, что в нескольких километрах действительно есть дом, где она живет долгие годы.

После туристы попытались узнать, встречалась ли их новая знакомая с настоящей королевой. На что Елизавета, как пишет Nat Geo Kids, показала на своего водителя и, улыбаясь, заявила, что ему постоянно удается увидеть Ее Величество, но не ей.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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