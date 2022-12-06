Елизавете II не чета: британцы разочаровались в новой королеве-консорте

Отношение британцев к Камилле Паркер-Боулз всегда было неоднозначным. Прежде многие осуждали ее за связь с принцем Чарльзом, женатым на Диане Спенсер. Теперь же у публики появилась новая причина для нелюбви к королеве-консорту.

Поклонники британской королевской семьи пришли к выводу, что Камилла не чета Елизавете II, правившей страной на протяжении 70 лет. Повод для их разочарования оказался весьма любопытным.

Дело в том, что Ее Величество при жизни имела массу самых разных увлечений. Она прекрасно управлялась с автомобилями, разводила собак и лошадей, а также интересовалась охотой. Камилла же такими достижениями похвастаться не может.

Главным хобби Паркер-Боулз стало чтение. Именно за книгами супруга Карла III проводит большую часть своего свободного времени. Королева-консорт даже основала книжный клуб, получивший название The Royal Reading Room, где она делится с публикой своими рекомендациями и литературными предпочтениями, которые оказались довольно разносторонними.