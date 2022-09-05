Елизавете II на зависть: правду о жизни сбежавшей в США Меган Маркл предали огласке

Принц Гарри и Меган Маркл, после отказа от своих королевских полномочий, поселились в Калифорнии, где приобрели роскошный особняк. Ранее усадьба, в которую герцогиня Сассекская влюбилась с первого взгляда, принадлежала миллиардеру из России.

Недавно возлюбленная принца дала интервью порталу The Cut, в котором поделилась подробностя ми о своем жилище. Дом герцогов поражает своими размерами: его площадь составляет 1350 «квадратов». В особняке есть все для роскошной жизни, в которой сбежавшая в США Маркл не пожелала себе отказывать.

Супруга принца подчеркнула, что большой дом, вмещающий в себя 9 спален, 16 санузлов, библиотеку, винный погреб и многое другое, «исцеляет ее и успокаивает». Такому может позавидовать и сама королева Великобритании Елизавета II.

Принц Гарри и Меган Маркл проводят в своем доме большую часть времени. Между тем в Сети обсуждается новость о том, что в столь огромном особняке герцогиня не нашла места для собственной матери, которую поселила в домике для гостей, расположенном на заднем дворе.