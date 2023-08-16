Елизавете II и не снилось: как будут выглядеть взрослые дети Уильяма и Кейт

Современные технологии во многом «развязывают» руки пользователям Сети. С их помощью можно представить литературных героев или персонажей из кино в другой реальности. А еще нейросеть позволяет пофантазировать, как выглядели бы дети знаменитостей во взрослом возрасте.

Очередной высокотехнологичный эксперимент показал примерные изображения наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон в будущем. Старший сын пары Джордж мало поменяется с годами и сохранит блеск в глазах и озорную улыбку, а еще будет очень похож на отца. Единственная дочка Шарлотта превратится в очень симпатичную молодую женщину с правильными чертами лица. А малышу Луи уже предрекли славу ловеласа. Ведь на снимках «из будущего» он выглядит настоящим красавчиком, который точно не останется без внимания девушек.

Проверить, сбудутся ли эти прогнозы, можно будет через несколько лет. Вот только Елизавете II не суждено было увидеть правнуков взрослыми молодыми людьми. При жизни королеве и не снилось, что появятся технологии, которые позволят это сделать.