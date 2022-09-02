Елизавета II в ужасе: Меган Маркл нашла новый способ нажиться на дворцовых тайнах

Поклонники королевской семьи Великобритании уверены, что Елизавета II не вспоминает добрым словом день, когда принц Гарри привел в Букингемский дворец Меган Маркл. После женитьбы герцога Сассекского королеву и ее близких преследует череда громких скандалов.

С недавних пор в Сети обсуждают новость о том, что Меган Маркл нашла новый способ нажиться на дворцовых тайнах. Оказалось, что герцогиня, до того, как объявила вместе с мужем о снятии с себя королевских полномочий, вела личный дневник.

В нем Маркл делилась переживаниями, которые мучили ее во время жизни в Букингемском дворце. Теперь у монарших особ появился новый повод для переживаний. Если раньше они содрогались от одной только мысли о выходе мемуаров принца Гарри, то теперь с ужасом думают о том, что его избранница решит предать свои откровения огласке.

Об этом заявила королевский эксперт Маргарет Холдер. «У Меган было немало времени для того, чтобы выведать тайны членов монаршей семьи, из-за которых они потеряли покой. Маркл вполне может заработать на этом баснословную сумму денег», — приводит слова инсайдера журнал OК!