Елизавета II в ужасе: Меган Маркл нашла новый способ нажиться на дворцовых тайнах
Герцогиня знает больше, чем положено.
Поклонники королевской семьи Великобритании уверены, что Елизавета II не вспоминает добрым словом день, когда принц Гарри привел в Букингемский дворец Меган Маркл. После женитьбы герцога Сассекского королеву и ее близких преследует череда громких скандалов.
С недавних пор в Сети обсуждают новость о том, что Меган Маркл нашла новый способ нажиться на дворцовых тайнах. Оказалось, что герцогиня, до того, как объявила вместе с мужем о снятии с себя королевских полномочий, вела личный дневник.
В нем Маркл делилась переживаниями, которые мучили ее во время жизни в Букингемском дворце. Теперь у монарших особ появился новый повод для переживаний. Если раньше они содрогались от одной только мысли о выходе мемуаров принца Гарри, то теперь с ужасом думают о том, что его избранница решит предать свои откровения огласке.
Об этом заявила королевский эксперт Маргарет Холдер. «У Меган было немало времени для того, чтобы выведать тайны членов монаршей семьи, из-за которых они потеряли покой. Маркл вполне может заработать на этом баснословную сумму денег», — приводит слова инсайдера журнал OК!