Елизавета II в гробу покраснела: правда о ее любимчике вызвала оторопь

Елизавета II оставила после себя троих детей — принца Чарльза, ставшего новым королем Великобритании Карлом III, принца Эндрю и принцессу Анну. Среди них у Ее Величества был любимчик, который, правда, изрядно потрепал нервы матери своими выходками.

Речь идет о принце Эндрю, который то и дело становился участником громких скандалов. При жизни королевы их подробности старались как можно скорее скрыть, но теперь все изменилось. На одном из американских телеканалов вышел документальный фильм «Принц Эндрю: изгнанный». В этом проекте говорится не только о том, как сложилась жизнь младшего сына королевы, но и о его пагубных пристрастиях, а также о дружбе с Джеффри Эпштейном, который известен в широких кругах как секс-преступник.

Таким образом, королевские эксперты, журналисты и сотрудники Букингемского дворца выдали всю правду о герцоге, из-за чего королева наверняка покраснела в гробу. Добавим, что особенное внимание в ленте уделяется тому, что принц Эндрю был помешан на сексе и «не мог держать свои брюки застегнутыми даже на званых ужинах».