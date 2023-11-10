Елизавета II признавала только борщ по-петербургски: в рецепте есть сало и один особый ингредиент

Елизавету II в России потчевали вовсе не деликатесами. Королеве подавали простой русский борщ по-петербургски. Что особенного в блюде, почему она его так полюбила? Секрет выдадим сразу: готовили кушанье на ребрах. Да и рецепт, кстати, вполне простой.

Что потребуется:

Грудинка говяжья — 1 кг;

Репа, сельдерей и морковь — всего вместе 250 г;

Свекла и капуста — полкило+250 г;

Мука — 1,5 ст.л. (можно — 2);

Сливочное масло — 200 г;

Помидоры — 5 больших или заменить томатной пастой (100 г);

Соль и перец по вкусу, также можно добавить лавровый лист;

Ребра (свиные) — 200 г;

Вода — 4 л (но, возможно, потребуется чуть больше)

Свиное сало — 100 г;

Сметана (подавать к готовому борщу).

Как будем готовить:

Мясо грудинки нужно разрезать так, чтобы каждый кусок оказался на косточке. Затем ставим вариться бульон. Не забываем снимать пену, солим и перчим.

Чистим свеклу и репу, с ними морковь и сельдерей. Овощи режем мелкой соломкой. Чистим лук и мелко шинкуем. Лук нужно обжарить на сливочном масле под крышкой. Кстати, сливочного масла может потребоваться больше, чем по рецепту.

Добавляем к луку остальные овощи и 2 столовые ложки бульона. Тем временем режем капусту. И добавляем ее в сковороду минут через 10, готовим еще 5.

Затем добавляем муку и слегка жарим. Готовую зажарку складываем в кастрюлю с бульоном. Мясо из бульона также кладем в борщ, туда же ребра (их предварительно нужно ошпарить кипятком). Затем лавровый лист и перец горошком.

Час варим без крышки, затем добавляем помидоры, которые нарезали ломтиками. Даем настояться минут 30.

Далее снимаем лишний жир и добавляем заправку на сале (сало мелко режем отдельно или мешаем сразу со сметаной нарезанное — все добавляем в борщ).

Красим борщ натертой на мелкой терке свеклой, которую залили бульоном и дали настояться 20 минут. Кастрюлю с покраской нужно вскипятить несколько раз и затем тоже добавить в борщ.