Елизавета II признавала только борщ по-петербургски: в рецепте есть сало и один особый ингредиент
Угощали Ее Величество по-царски.
Елизавету II в России потчевали вовсе не деликатесами. Королеве подавали простой русский борщ по-петербургски. Что особенного в блюде, почему она его так полюбила? Секрет выдадим сразу: готовили кушанье на ребрах. Да и рецепт, кстати, вполне простой.
Что потребуется:
Грудинка говяжья — 1 кг;
Репа, сельдерей и морковь — всего вместе 250 г;
Свекла и капуста — полкило+250 г;
Мука — 1,5 ст.л. (можно — 2);
Сливочное масло — 200 г;
Помидоры — 5 больших или заменить томатной пастой (100 г);
Соль и перец по вкусу, также можно добавить лавровый лист;
Ребра (свиные) — 200 г;
Вода — 4 л (но, возможно, потребуется чуть больше)
Свиное сало — 100 г;
Сметана (подавать к готовому борщу).
Как будем готовить:
Мясо грудинки нужно разрезать так, чтобы каждый кусок оказался на косточке. Затем ставим вариться бульон. Не забываем снимать пену, солим и перчим.
Чистим свеклу и репу, с ними морковь и сельдерей. Овощи режем мелкой соломкой. Чистим лук и мелко шинкуем. Лук нужно обжарить на сливочном масле под крышкой. Кстати, сливочного масла может потребоваться больше, чем по рецепту.
Добавляем к луку остальные овощи и 2 столовые ложки бульона. Тем временем режем капусту. И добавляем ее в сковороду минут через 10, готовим еще 5.
Затем добавляем муку и слегка жарим. Готовую зажарку складываем в кастрюлю с бульоном. Мясо из бульона также кладем в борщ, туда же ребра (их предварительно нужно ошпарить кипятком). Затем лавровый лист и перец горошком.
Час варим без крышки, затем добавляем помидоры, которые нарезали ломтиками. Даем настояться минут 30.
Далее снимаем лишний жир и добавляем заправку на сале (сало мелко режем отдельно или мешаем сразу со сметаной нарезанное — все добавляем в борщ).
Красим борщ натертой на мелкой терке свеклой, которую залили бульоном и дали настояться 20 минут. Кастрюлю с покраской нужно вскипятить несколько раз и затем тоже добавить в борщ.