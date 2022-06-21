Елизавета II поспособствовала: дочь Меган Маркл лишилась королевской привилегии
Скандал в королевской семье продолжает набирать обороты.
Елизавета II отказалась фотографироваться со своей правнучкой Лилибет. Как оказалось, Меган Маркл затаила из-за этого обиду на Ее Величество.
Впервые наследнице принца Гарри и Меган Маркл удалось встретиться со своей прабабушкой несколько дней назад во время празднования 70-летия ее правления. Как рассчитывали наследники короны, общение королевы с их дочерью будет весьма продолжительным и плодотворным, но Елизавета согласилась провести лишь 15 минут со своей юной родственницей.
Как пишет портал Woman, ситуация стала поводом для обиды со стороны Меган Маркл. Особенно ее задело, что Елизавета отказалась делать совместный снимок с правнучкой, хотя у всех других наследников престола подобные фотографии давно есть. Теперь же, как отмечают инсайдеры, Меган Маркл не уверена, что ее дочь когда-то сможет заполучить такой снимок, ведь в ближайшее время их семья не собирается возвращаться в Англию.
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Якобы супруга принца Гарри даже готова вновь выйти на тропу войны с королевской семьей из-за сложившейся ситуации. По данным собеседников издания, Меган Маркл активно обдумывает план мести королеве.