Елизавета II поспособствовала: дочь Меган Маркл лишилась королевской привилегии

Елизавета II отказалась фотографироваться со своей правнучкой Лилибет. Как оказалось, Меган Маркл затаила из-за этого обиду на Ее Величество.

Впервые наследнице принца Гарри и Меган Маркл удалось встретиться со своей прабабушкой несколько дней назад во время празднования 70-летия ее правления. Как рассчитывали наследники короны, общение королевы с их дочерью будет весьма продолжительным и плодотворным, но Елизавета согласилась провести лишь 15 минут со своей юной родственницей.

Как пишет портал Woman , ситуация стала поводом для обиды со стороны Меган Маркл. Особенно ее задело, что Елизавета отказалась делать совместный снимок с правнучкой, хотя у всех других наследников престола подобные фотографии давно есть. Теперь же, как отмечают инсайдеры, Меган Маркл не уверена, что ее дочь когда-то сможет заполучить такой снимок, ведь в ближайшее время их семья не собирается возвращаться в Англию.

«Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

Якобы супруга принца Гарри даже готова вновь выйти на тропу войны с королевской семьей из-за сложившейся ситуации. По данным собеседников издания, Меган Маркл активно обдумывает план мести королеве.