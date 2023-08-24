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Киноафиша Статьи Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду

Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду

24 августа 2023 10:15
Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду

Ее Величество не стала скрывать своих симпатий.

Елизавета II, несмотря на свою занятость, всегда интересовалась массовой культурой. И оценивала королева не только работы своих соотечественников.

Как оказалось, монарх осталась в восторге от советской экранизации романов о Шерлоке Холмсе. Елизавета, как и многие в Букингемском дворце, похвалила не только точное переложение сюжетов Артура Конан Дойла, но и эталонную игру актеров.

И впечатления королевы были настолько сильными, что она согласилась с предложением наградить Василия Ливанова, исполнившего роль знаменитого сыщика, орденом Британской империи. В 2006 году артист в торжественной обстановке был приставлен к награде, а посол Великобритании в России официально признал его лучшим актером, сыгравшим эту роль.

Елизавета II обожала этот советский фильм: даже наградила главную звезду

«Прекрасно стал Шерлоком Холмсом, может быть, лучше английских актеров», — заявил дипломат в одном из интервью.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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