Елизавета II никогда не ела эти популярные среди россиян продукты: вот в чем секрет долголетия

Королева Елизавета II тщательно следила за своим меню. Его составляли для монарха на три дня вперед, строго избегая нескольких продуктов.

В черный список Букингемского дворца попало то, без чего многие россияне не представляют себе вкусного обеда. Например, королева не ела рис, макаронные изделия и картофель. Отчасти благодаря этому правилу она и сохранила свою стройность.

Второй продукт, которого не было в тарелке монаршей особы, — это чеснок. Его королева избегала из-за неприятного запаха. Кроме того, Елизавета не позволяла себе употреблять в пищу генетически модифицированные продукты. Вот почему зимой она никогда не лакомилась своей любимой клубникой.

Такой рациональный подход к питанию стал, пожалуй, главным секретом долголетия матери Карла III. Елизавета дожила до 96 лет и до последнего дня выполняла свои королевские обязанности, благодаря чему вошла в историю как самый долгоправящий монарх Великобритании.