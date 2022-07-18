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Елизавета II ни при чем: вот кому Кейт Миддлтон обязана успехам при дворе

18 июля 2022 16:00
Елизавета II ни при чем: вот кому Кейт Миддлтон обязана успехам при дворе

Супруга принца Уильяма давно стала любимицей не только поклонников, но и королевы.

Кейт Миддлтон смогла стать фавориткой Елизаветы II из-за Меган Маркл. Сравнение с голливудской актрисой только улучшило репутацию герцогини.

Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой в 2018 году. Примерно с того времени актриса регулярно оказывается в центре скандалов, большая часть из которых связана с королевской семьей. Как оказалось, такая репутация сыграла на руку Кейт Миддлтон, избраннице принца Уильяма, которую сравнивают с Меган Маркл даже в Букингемском дворце.

По данным портала Marie Claire, Елизавета II после появления в семье избранницы принца Гарри стала намного сильнее ценить положительные качества Кейт Миддлтон. Ее Величество уверена, что девушка действительно любит ее внука, а не его титул и знатное происхождение, поэтому и не привлекает к себе внимание скандалами.

Чтобы продемонстрировать свое уважение Елизавета даже вручила герцогине Кембриджской Орден Королевской семьи, которым можно поощрять лишь родственниц женского пола. Как отмечают эксперты, подобное внимание задело Меган Маркл, ведь в очередной раз ей показали, кто на самом деле ценится в Букингемском дворце.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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