Елизавета II ежедневно употребляла в пищу эти продукты: смогла дожить до 96 лет

Елизавета II вошла в историю как самый долго правящий монарх Великобритании. На протяжении 70 лет королева справлялась со своими обязанностями и до самой смерти не отходила от дел. Многие задавались вопросом, в чем же секрет монарха, которому удалось дожить до 96 лет, сохранив при этом здравый рассудок. Оказалось, что мать Карла IIIдействительно прибегала к некоторым хитростям.

Касались они питания монаршей особы. Елизавета внимательно следила за своим рационом и ежедневно употребляла в пищу продукты, которые позволили ей сохранить свое здоровье. Правду об этом раскрыл бывший повар Букингемского дворца — мистер Макгрейди.

По его словам, завтрак королевы состоял из кусочка посушенного хлеба с тонким слоем масла и джемом из ягод. Обед Елизаветы также не был плотным — он состоял из рыбы и овощей. Из всех напитков монарх отдавала предпочтение обычному черному чаю.

К слову, во время традиционного чаепития, которое проходит во дворце ежедневно в 16:00, монаршая особа баловала себя сэндвичами, в которых также была рыба и овощи. Изредка вместо них подавали булочки по фирменному рецепту.

Что же касается ужина, то и здесь фигурировала рыба — крайне редко королева просила заменить ее на запеченное мясо. Врачи подчеркивают, что именно обилие рыбы в рационе королевы, а также отсутствие в нем тяжелых продуктов, помогли ей избежать серьезных проблем со здоровьем.