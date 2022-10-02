Елизавета II до такого бы не опустилась: постыдную правду о Карле III предали огласке

О новом короле Великобритании Карле III ходит множество неприятных слухов. Британские подданные до сих пор не могут простить ему измены жене – любимице британцев Принцессе Диане. Как утверждает пресса, Карл к тому же очень избалованный и привередливый монарх.

Карл III сам не выдавливает зубную пасту, когда ему нужно почистить свои зубы, это за короля делает специальный человек. Карл не привык обслуживать себя сам, поэтому совсем не против помощи даже в таких деликатных делах.

Еще один странный факт о короле – это то, что на банкете всегда понятно, где сядет Карл, ведь на столе стоит морская соль в специальной емкости, а еще лежит маленькая подушечка на стуле.