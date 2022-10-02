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Киноафиша Статьи Елизавета II до такого бы не опустилась: постыдную правду о Карле III предали огласке

Елизавета II до такого бы не опустилась: постыдную правду о Карле III предали огласке

2 октября 2022 08:15
Елизавета II до такого бы не опустилась: постыдную правду о Карле III предали огласке


Король не умеет делать элементарных вещей.

О новом короле Великобритании Карле III ходит множество неприятных слухов. Британские подданные до сих пор не могут простить ему измены жене – любимице британцев Принцессе Диане. Как утверждает пресса, Карл к тому же очень избалованный и привередливый монарх.

Карл III сам не выдавливает зубную пасту, когда ему нужно почистить свои зубы, это за короля делает специальный человек. Карл не привык обслуживать себя сам, поэтому совсем не против помощи даже в таких деликатных делах.

Еще один странный факт о короле – это то, что на банкете всегда понятно, где сядет Карл, ведь на столе стоит морская соль в специальной емкости, а еще лежит маленькая подушечка на стуле.

Фото: Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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