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Елизавета II была в восторге от русской кухни: особенно понравились три блюда

13 августа 2023 11:30
Елизавета II была в восторге от русской кухни: особенно понравились три блюда

Монарха угощали самыми утонченными блюдами.

В России Елизавете II удалось побывать лишь однажды. В 1994 году королева с официальным визитом прилетела в Санкт-Петербург, где насладилась не только старинной архитектурой, но и изысканной кухней.

Так, Елизавете подготовили ужин в «Гранд Отеле Европа», на котором подавали исконно русские блюда. Королеву ждал борщ по-петербуржски, в состав которого входят копченые ребрышки, а также кулебяка из морского окуня с красной икрой.

Из закусок монарху удалось попробовать блины с икрой, заливное, а также осетрину и говяжий язык.

Десерт же состоял из марципанового яблока, начинкой которого стал яблочный мусс. Особенно же гостья оценила суп, кулебяку, а также блины.

Елизавета в итоге осталась довольна ужином. Она оставила благодарный отзыв в книге почетных гостей ресторана, что, учитывая этикет и манеры королевы, повара и организаторы трапезы восприняли как высшую похвалу.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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