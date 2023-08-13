Елизавета II была в восторге от русской кухни: особенно понравились три блюда

В России Елизавете II удалось побывать лишь однажды. В 1994 году королева с официальным визитом прилетела в Санкт-Петербург, где насладилась не только старинной архитектурой, но и изысканной кухней.

Так, Елизавете подготовили ужин в «Гранд Отеле Европа», на котором подавали исконно русские блюда. Королеву ждал борщ по-петербуржски, в состав которого входят копченые ребрышки, а также кулебяка из морского окуня с красной икрой.

Из закусок монарху удалось попробовать блины с икрой, заливное, а также осетрину и говяжий язык.

Десерт же состоял из марципанового яблока, начинкой которого стал яблочный мусс. Особенно же гостья оценила суп, кулебяку, а также блины.

Елизавета в итоге осталась довольна ужином. Она оставила благодарный отзыв в книге почетных гостей ресторана, что, учитывая этикет и манеры королевы, повара и организаторы трапезы восприняли как высшую похвалу.