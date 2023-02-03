Елизавета II была в ужасе: что вытворял принц Гарри перед бабушкой

Мемуары принца Гарри «Запасной» наделали немало шума, но оказалось, что в них сын Карла III рассказал далеко не обо всех своих скелетах в шкафу. В прошлом герцог Сассекский не был примерным семьянином и позволял себе такое, о чем остальные члены королевской семьи предпочитали как можно скорее забыть.

Об одном из таких инцидентов публике рассказал британский военнослужащий, который своими глазами видел, что принц вытворял перед любимой бабушкой — ныне покойной королевой Великобритании Елизаветой II. Инсайдер отметил, что однажды Гарри настолько сильно злоупотребил спиртным, что не смог устоять на ногах и упал внутри охранной будки, расположенной подле Сент-Джеймсского дворца.

При этом супруг Меган Маркл нажал на кнопку экстренного реагирования, в результате чего была включена сигнализация. На место «происшествия» тут же прибыли сотрудники охраны, которые попытались поднять принца, упорно не желающего принимать вертикальное положение. По словам инсайдера, Гарри «хамил и не стремился к сотрудничеству».

Случившееся удалось скрыть от прессы, а следовательно, и от широкой общественности, но до монарха сведения о непотребном поведении Гарри все-таки дошли. Как отметил источник, Елизавета была в ужасе, узнав, на что оказался способен ее внук.