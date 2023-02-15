Ели у мусорки, получали копейки: вся правда о съемках «Моей прекрасной няни»

Ситком «Моя прекрасная няня» стал одним из главных сериалов российского телевидения. Проект бил все рекорды по популярности и сделал всероссийской любимицей Анастасию Заворотнюк. Однако, как оказалось, он не обогатил своих главных звезд.

По словам Ольги Прокофьевой, которая исполнила в шоу роль Жанны Аркадьевны, они с Заворотнюк получали самые низкие гонорары. Из-за своей невнимательности они подписали невыгодный контракт, поэтому первый год у них была настолько маленькая зарплата, что приглашенные на один эпизод артисты могли претендовать на более выгодные условия.

«У нас с Настей были самые низкие гонорары... Мы зарабатывали по минимуму», — цитирует слова Прокофьевой «СтарХит».

Не могли похвастаться актрисы и достойными условиями труда. Они вдвоем ютились в крошечной гримерной, где не помещался даже диван, а удобства до наступления холодов были расположены вне павильона, на улице. Причем продюсеры не делали исключений: день рождения Прокофьевой вся съемочная группа праздновала прямо на улице, около мусорок.