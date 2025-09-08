Эльфийское видео для взрослых: в этой сцене из «Хоббита» актеры краснели, а окружающие не могли сдержать смех

Съёмки трилогии «Хоббит» Питера Джексона были масштабными, зрелищными и технологически сложными, но даже на таком уровне не обошлось без моментов, которые актёры вспоминают со смехом и лёгким смущением.

В одном из интервью Эванджелин Лилли и Орландо Блум рассказали о съёмках сцен верховой езды Леголаса и Тауриэль — и о том, как процесс выглядел за кадром. Спойлер: окружающие заливались, а актеры краснели и смущались.

Поездка «18+»

По словам актёров, часть сцен снимали на настоящих лошадях, но для сложных кадров использовали муляж лошади на зелёном экране. Ради большей реалистичности режиссёрская команда попросила их «преувеличивать движения», имитируя скачку.

«Нам сказали имитировать движения верхом, нарочно переигрывая, — вспоминает Лилли. — Мы оба начали двигаться в одном ритме… и это выглядело довольно… хм… неоднозначно».

Реакция съемочной группы

Орландо Блум подтвердил, что в тот момент съёмочная площадка разрывалась от смеха, из-за выражений лиц и покачиваний актеров.

«Быстро и жестко», — резюмировал Блум. И это мы упускаем вульгарные нюансы его откровений.

«Это выглядело как эльфийское порно. К счастью, в финальном фильме всё вышло гораздо приличнее», — отметила Эванджелин.

Фанаты «Хоббита» уже обсуждают признание актёров в соцсетях, и многие делятся смешными отрывками со сценами верховой езды. С аналогичной проблемой во время съемок «Властелина колец» столкнулась и Лив Тайлер. Во время произнесения реплик на эльфийском языке, актриса ловила смущенные взгляды мужской части команды.

