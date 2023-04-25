Елена Яковлева знает не понаслышке: как выглядит лицо после удаления татуировок (фото)

Случается так, что спустя годы люди хотят избавиться от своих татуировок. И, к счастью, сегодня есть специальная процедура, которая позволяет вывести краску из кожи. С помощью лазера мастер буквально выжигает пигмент. Но для полного «стирания» необходимо пройти далеко не один курс.

Сын Елены Яковлевой отважился на этот шаг, чтобы порадовать свою знаменитую маму. Дело в том, что на лице юноши был изображен гроб, который смущал актрису, и она попросила его удалить. Процесс оказался долгим и болезненным. Лишь спустя год молодой человек смог похвастаться результатом.

Впрочем, добиться идеально чистой кожи ему все же не удалось. На щеке Дениса Шальных осталось черное пятно и шрам после лазера. Но для Елены Яковлевой это уже значимые изменения. Теперь она больше не будет видеть гроб на лице любимого сына. И, возможно, что в будущем молодой человек займется сведением и других своих татуировок.