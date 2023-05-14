Елена Воробей сбежала от миллионера: причину поймет только женщина

Елена Воробей никогда не страдала от недостатка мужского внимания. За артисткой ухаживали десятки поклонников, а однажды она смогла завоевать сердце австралийского миллионера Майкла Хайда.

С возлюбленным Воробей собиралась провести всю оставшуюся жизнь и активно планировала их будущую свадьбу. Но мать жениха не была рада невестке с карьерой юмористки. По мнению женщины, ее сын ни в коем случае не должен был жениться на артистке, поэтому она поставила Воробей ультиматум. Та должна была отказаться от карьеры, если хочет остаться с Майклом. А сам Хайд не смог перечить матери и полностью поддержал ее.

Звезда «Аншлага» не была согласна с такими условиями. Она тут же вернула жениху его кольцо, собрала вещи и отправилась в Россию. И посвятила все силы развитию своей карьеры, забыв о неудавшихся отношениях и о возможной жизни домохозяйки.