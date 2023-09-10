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Елена Степаненко была любовницей этого мужчины: никто бы не подумал

10 сентября 2023 10:30
Елена Степаненко была любовницей этого мужчины: никто бы не подумал

Секрет артистки раскрыли коллеги.

Елена Степаненко прожила в браке с Евгением Петросяном более сорока лет. Многие поклонники возмущались, что после развода юморист так быстро нашел новую супругу. Как оказалось, Елена Григорьевна тоже не скучала в одиночестве.

В Сети поползли слухи, что резкое изменение стиля похудевшей артистки связано с тем, что у нее появился молодой любовник. Сама Степаненко подобные заявления не комментировала, но ее коллеги признались — интрижка у звезды действительно есть.

По заявлению других юмористов, серьезных отношений после развода Елена не спешит заводить.

Но у нее уже давно появился поклонник.

Этот мужчина намного моложе звезды и далеко не так известен, поэтому его личность она разглашать не хочет. Но на первом месте для Елены Григорьевны остается работа и любовь к себе — жертвовать чем-то ради мужчины она больше не намерена.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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