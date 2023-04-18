Елена Север показала выросших сыновей: один красивее другого (фото)

Актриса Елена Север дважды становилась матерью: в 1997 году родился сын Юрий, а спустя три года — Владимир. Наследники звезды экрана решили пойти по стопам родителей и занялись искусством, посвятив себя музыке.

Так, старший сын актрисы известен под псевдонимом ЮрКисс, а младший — как ВладиМир. Композиции музыкантов регулярно появляются в ротации федеральных каналов, а сами они нередко выступают на всероссийских фестивалях.

Север же не скрывает своих наследников от публики и нередко делится в блогах совместными снимками. Например, не так давно она опубликовала запись, посвященную православной Пасхе, где позирует в компании Юрия и Владимира.

Как отметили фанаты, ее сыновья с годами становятся все эффектнее. По мнению поклонников, артисты унаследовали красоту матери и ее талант и в будущем обязательно завоюют отечественный музыкальный Олимп.