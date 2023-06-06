Елена Летучая показала моложавую мать: «Вот это генетика!»

Елена Летучая прославилась благодаря шоу «Ревизорро», и к тому времени она уже сумела стать успешным продюсером и автором нескольких программ. В кадре опытная ведущая чувствовала себя уверенно и при этом выглядела очень молодо.

Сегодня телезвезде уже исполнилось 44 года, но кажется, что она не постарела ни на минуту. И причина этого кроется отнюдь не в пластических операциях или в уколах ботокса. Все благодаря генетике, ведь такая удивительная внешность досталась красавице от мамы. Людмила Александровна, несмотря на преклонный возраст, выглядит молодо. К тому же она следит за модными трендами и всегда стильно одевается.

А недавно Летучая вновь поделилась с подписчиками фото своей очаровательной родительницы. Седовласая дама с доброй улыбкой была одета в клетчатую рубашку, а на глазах у нее красовались модные очки прямоугольной формы.