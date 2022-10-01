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Элен из «Элен и ребята» травила вся страна: причина заставит вздрогнуть

1 октября 2022 19:30
Элен из «Элен и ребята» травила вся страна: причина заставит вздрогнуть

Ее героиня была слишком «правильной».

В 90-е французский сериал «Элен и ребят» был настоящим телехитом. Но у шоу было не только множество поклонников, но и немало «хейтеров». И больше всех доставалось актрисе Элен Ролле, исполнившей главную роль.

Зрителей раздражала чрезмерная «правильность» персонажей шоу, а Элен и вовсе называли плоской и неинтересной. В идеальность мира сериала, где никто из подростков даже не курит, верилось с трудом. Критику вызывало и отсутствие темнокожих персонажей в сериале, ведь Франция – это многонациональная страна.

Элен Ролле болезненно воспринимала неприятные слова о сериале и ее героине, которую актриса успела полюбить. Устав от критики, Ролле ушла из сериала и сосредоточилась на музыкальной карьере.

Фото: Кадр из сериала "Элен и ребята" (1992-1994)
Алла Новикова
Алла Новикова
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