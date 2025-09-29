Меню
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал

29 сентября 2025 18:07


У выражения довольно богатая история.

Фразу «Элементарно, Ватсон!» слышал, наверное, каждый. Её используют, чтобы указать на простоту решения задачи, и прочно связывают с образом гениального сыщика Шерлока Холмса.

Казалось бы, ответ на вопрос «Откуда пошло выражение?» лежит на поверхности — разумеется, прямо из книг Артура Конан Дойла. Но вот в чём парадокс: в оригинальных произведениях этой знаменитой фразы нет.

Но откуда же тогда взялась фраза на самом деле, если кажется такой неотъемлемой частью образа Холмса? Существует несколько версий, и вот самая распространенная из них.

Книжный первоисточник: почти, но не совсем



Хотя фразы «Элементарно, Ватсон» в рассказах и повестях о Холмсе вы не найдете, отдельные её части там присутствуют. Например, в рассказе «Горбун» (1893) Шерлок Холмс впервые произносит слово «Элементарно!» в ответ на удивление Ватсона.

А буквально абзацем выше он обращается к другу как «мой дорогой Ватсон». Так что кирпичики для будущего знаменитого оборота Конан Дойл действительно заложил. Всего в канонических произведениях слово «элементарно» встречается еще семь раз, а фраза «именно так, мой дорогой Ватсон» — трижды.

Кто же сложил кирпичики воедино?



Широкое распространение выражения связывают прежде всего с театром и кинематографом. Главным «автором», склеившим эти слова, считается американский актер и драматург Уильям Жилетт.

В 1899 году он с разрешения Конан Дойла написал и поставил пьесу «Шерлок Холмс», которая имела огромный успех. Жилетт не только блестяще воплотил образ сыщика на сцене, но и добавил в него новые черты.

Считается, что именно в его пьесе Холмс впервые произнес очень близкую фразу: «Элементарно, мой дорогой друг!». Пьеса много раз редактировалась, и точный первоначальный текст не сохранился, но эта реплика прочно вошла в постановки.

Триумф в кино: как фраза стала «хрестоматийной»



Окончательно закрепить выражение «Элементарно, Ватсон!» в массовом сознании помог кинематограф. В своей классической форме оно впервые прозвучало с большого экрана в 1929 году в американском фильме Бэзила Дина «Возвращение Шерлока Холмса». Эта картина была первой полномасштабной звуковой лентой о великом сыщике.

Примечательно, что к тому времени выражение, судя по всему, уже было на слуху у публики. На это указывает, например, рецензия в газете The New York Times на тот самый фильм, где критик мимоходом замечает:

«А в конце фильма он произносит свою "крылатую" фразу: "Элементарно, Ватсон"».

Дальше фраза только набирала популярность. В 1935 году ее произносит Холмс в британском фильме «Триумф Шерлока Холмса». С этих пор она прочно вошла в арсенал практически каждого актера, игравшего роль сыщика, и со временем превратилась в один из самых узнаваемых и часто пародируемых атрибутов его образа.

Таким образом, знаменитая фраза — это продукт коллективного творчества: Конан Дойл дал ингредиенты, Уильям Жилетт «приготовил» их на сцене, а кинематограф разнес «рецепт» по всему миру.

Фото: Кадры из сериалов «Шерлок», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Шерлок и дочь»
Ольга Назарова

