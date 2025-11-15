Меню
Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

15 ноября 2025 14:15
Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

Можете смело называть себя знатоком кино.

Любой уважающий себя киноман обязан помнить цитаты Шерлока так же хорошо, как Холмс использовал свою дедукцию — без права на ошибку. Ливанов с Соломиным превратили советских зрителей в фан-клуб британского сыщика ещё задолго до того, как BBC снял хитовый проект о детективе.

Советский Холмс давно стал героем, вписавшим себя в культурный код целой страны. Пафоса у героя — ноль, харизмы — через край. Даже книги Конан Дойла для многих стали любимыми именно благодаря этим экранизациям: после выхода «Приключений…» каждый мальчишка в стране мечтал либо раскрывать преступления, либо научиться играть на скрипке. Или, на худой конец, быть отважным и сильным как доктор.

Но знаете ли вы, что на самом деле такое дедукция? Помните, почему Ирэн Адлер называли «той самой»? Отличите Мориарти от Майкрофта, а Скотленд-Ярд от Букингемского дворца? Сейчас и проверим. Этот тест — не прогулка по Бейкер-стрит. Здесь придётся вспоминать, думать и решать сложные загадки.

Еврей по паспорту, русский лишь душой? Национальность Чебурашки спустя полвека наконец-то рассекретил «Союзмультфильм».

Фото: Кадры из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
