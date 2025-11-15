Элементарно? Только уважаемому киноману этот тест про советского Шерлока Холмса будет по зубам

Любой уважающий себя киноман обязан помнить цитаты Шерлока так же хорошо, как Холмс использовал свою дедукцию — без права на ошибку. Ливанов с Соломиным превратили советских зрителей в фан-клуб британского сыщика ещё задолго до того, как BBC снял хитовый проект о детективе.

Советский Холмс давно стал героем, вписавшим себя в культурный код целой страны. Пафоса у героя — ноль, харизмы — через край. Даже книги Конан Дойла для многих стали любимыми именно благодаря этим экранизациям: после выхода «Приключений…» каждый мальчишка в стране мечтал либо раскрывать преступления, либо научиться играть на скрипке. Или, на худой конец, быть отважным и сильным как доктор.

Но знаете ли вы, что на самом деле такое дедукция? Помните, почему Ирэн Адлер называли «той самой»? Отличите Мориарти от Майкрофта, а Скотленд-Ярд от Букингемского дворца? Сейчас и проверим. Этот тест — не прогулка по Бейкер-стрит. Здесь придётся вспоминать, думать и решать сложные загадки.

