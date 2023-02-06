Электроника могло не стать в лихие 90-е: «Засунули в багажник и отвезли в лес»

Этому эпизоду из жизни позавидовали бы и сценаристы советского телефильма.

Полюбившийся многим по роли 12-летнего мальчика-робота Владимир Торсуев поделился таким фактом из личной биографии, от которого кровь стынет в жилах.

В 90-е Владимир и его брат-близнец Юрий занялись бизнесом. Приняли это решение они не от хорошей жизни: после успеха дуэта Электроника и Сыроежкина новых предложений не поступало, да и стране было не до кинематографа.

Юрий и Владимир начали торговать чайниками и другой утварью в небольшом ларьке. Дело пошло, через некоторое время у братьев появился магазин на Арбате. Вот из-за него Владимир чуть не лишился жизни.

В интервью изданию «Москвич Mag» Владимир Торсуев рассказал, как однажды ехал по Садовому кольцу, когда на него неожиданно напали неизвестные. Они вытащили актера-бизнесмена из автомобиля, запихали в багажник и увезли в лес. В лесу ему дали в руки лопату и со словами «Копай давай!» недвусмысленно показали, что его ждет. Артист сдаваться не стал и ответил, что за него отомстит его брат. Тогда все разрешилось благополучно.

Однако напряженная обстановка и необходимость делиться с криминалом своими доходами вынудили братьев Торсуевых отказаться от предпринимательства.