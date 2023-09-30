Еле стоящий на ногах Ширвиндт чуть не довел людей до слез: смертельная болезнь разбушевалась
За здоровье актера переживают поклонники.
Александру Ширвиндту уже исполнилось 89. Несмотря на годы, артист нашел силы, чтобы посетить собрание труппы Театра Сатиры, худруком которого он был больше двадцати лет. После ухода с должности Александр Анатольевич занял пост директора, который отнимает у него намного меньше сил.
Собравшиеся в театре сотрудники устремились к Ширвиндту, словно к любимому отцу. Всех молодых актрис отгоняла от него сердитая помощница.
«Целоваться ни с кем не дам!» — категорически заявила женщина.
Из-за новых вспышек коронавирусной инфекции близкие народного артиста боятся заражения, так как болезнь особенно опасна для пожилых людей.
После мероприятия Александр Анатольевич поспешил удалиться, опираясь на костыль и свою помощницу. Было заметно, что передвижение дается Ширвиндту с большим трудом. Работники театра провожали наставника криками:
«Мы вас любим!».