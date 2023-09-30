Еле стоящий на ногах Ширвиндт чуть не довел людей до слез: смертельная болезнь разбушевалась

Александру Ширвиндту уже исполнилось 89. Несмотря на годы, артист нашел силы, чтобы посетить собрание труппы Театра Сатиры, худруком которого он был больше двадцати лет. После ухода с должности Александр Анатольевич занял пост директора, который отнимает у него намного меньше сил.

Собравшиеся в театре сотрудники устремились к Ширвиндту, словно к любимому отцу. Всех молодых актрис отгоняла от него сердитая помощница.

«Целоваться ни с кем не дам!» — категорически заявила женщина.

Из-за новых вспышек коронавирусной инфекции близкие народного артиста боятся заражения, так как болезнь особенно опасна для пожилых людей.

После мероприятия Александр Анатольевич поспешил удалиться, опираясь на костыль и свою помощницу. Было заметно, что передвижение дается Ширвиндту с большим трудом. Работники театра провожали наставника криками: