Еле стояла на ногах и пыталась петь: МакSим довела россиян до слез (видео)

Состояние певицы МакSим уже давно тревожит фанатов. Автор и исполнительница хита «Знаешь ли ты» растеряла не только форму, но и талант.

После ковида МакSим долго восстанавливалась. Жизнь певицы висела на волоске: она лежала в реанимации, где ее ввели в искусственную кому. К счастью, артистку спасли, но последствия оказались роковыми.

После возвращения на сцену Марина несколько раз срывала концерты, к огромному разочарованию фанатов. Ее недавнее выступление в «Лужниках» тоже нельзя назвать успешным. МакSим спела свои главные хиты, однако выглядела плачевно. Поклонники отметили, что звезда не вытягивала ноты и едва стояла на ногах. Но, по словам других фанатов, Марина похорошела и постройнела: сейчас она явно выглядит лучше, чем год назад.

Несмотря на то, что МакSим уже не та красотка с проникновенным голосом, какой была раньше, многих ее выступление растрогало до глубины души. Люди в толпе плакали, ностальгируя под нетленные хиты исполнительницы.