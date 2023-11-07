Еле шел, старался улыбаться: люди собрались вокруг Карла III в хосписе

Кажется, принц Чарльз уже и не надеялся, что однажды станет королем. Однако в 2022 году ушла из жизни Елизавета II, а престол перешел к ее сыну. Монарх получил имя Карла III. В свои 74 года правитель старается в полной мере выполнять порученные ему обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем и недомогание.

Недавно король прибыл в хоспис имени Присциллы Бэкон в городе Норфолк на востоке Англии. Глава британской короны с трудом переступал с ноги на ногу, но при этом улыбался присутствующим и был крайне дружелюбен.

Подданные обратили внимание, что Карл едва шевелил руками из-за распухших пальцев. Подобные отеки могут сигнализировать о заболеваниях почек, однако в Букингемском дворце тревожные слухи не комментируют. Многие британцы полагают, что в скором времени Карл III все же передаст власть своему сыну, принцу Уильяму.