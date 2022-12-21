Еле отбили у толпы: почему Штирлица хотели посадить за решетку в Германии

Картина «Семнадцать мгновений весны» вышла на советские экраны в 1973 году и была весьма высоко оценена зрителями. Поклонники осыпали комплиментами не только игру актеров и захватывающий сюжет, но и натурные съемки, часть из которых проходила на территории ГДР. При этом мало кто догадывался, что работа в Берлине едва не стоила Вячеславу Тихонову свободы.

Дело в том, что во время съемок он решил прогуляться по улице в своей «рабочей» одежде — в форме штандартенфюрера. Артист собирался пройти от гостиницы до съемочной площадки, но по пути столкнулся с местными жителями, которых его наряд шокировал. Многие из них решили, что перед ними сторонник нацизма, и отвели его в полицейский участок. Сразу же объяснить ситуацию у артиста не получилось, поэтому он оказался в плену у неравнодушных граждан и стражей порядка.

По воспоминаниям коллег Тихонова, им пришлось буквально отбивать актера. Они с трудом доказали, что на самом деле артист не является приверженцем идей Гитлера и всего лишь снимается в фильме. Спустя некоторое время Тихонову разрешили продолжить съемки, которые прошли уже без неожиданных инцидентов.