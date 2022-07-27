«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь

62-летний Дмитрий Дибров два года назад перенес инсульт. После выявленных проблем со здоровьем телеведущий отказался от вредных привычек. Но, судя по всему, реабилитация потребовала гораздо больше времени. До сих пор Дибров выглядит болезненным и уставшим, хоть и старается бодриться. Ходили даже слухи, что телеведущий не может передвигаться без посторонней помощи.

На днях молодая жена Диброва Полина отмечала свое 33-летие. В соцсетях она показала, как танцует в объятиях мужа под медленную песню. Фолловеры обратили внимание, что Дмитрий с трудом качается в такт жене. Состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь у поклонников.

«Еле ноги передвигает», «Как внучка с дедушкой выглядят, странно смотреть», «Теперь разница в возрасте между ними особенно заметна», — написали комментаторы.

Напомним, четвертый брак с Полиной Дибров заключил еще в 2009 году. В их союзе родились трое сыновей, младшему из которых всего 7 лет. От прошлых отношений у Дмитрия есть взрослые дети и внучка.