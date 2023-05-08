Еле ходит, на спине горб: когда-то жена Михалкова была моделью, а сейчас совсем сдала

Никита Михалков вот уже 50 лет состоит в браке с Татьяной Соловьевой, подарившей ему троих наследников. Когда-то жена режиссера была яркой красоткой. Она строила модельную карьеру, щеголяла по подиуму и могла свести с ума любого.

Вот и известный режиссер поддался на чары эффектной блондинки. Но за годы совместной жизни возлюбленная кинодела сильно изменилась. О том, что жена Михалкова совсем сдала, заговорили после похорон Вячеслава Зайцева.

Татьяна Евгеньевна оказалась среди тех, кто пришел, чтобы проститься с известным модельером. Как пишет Telegram-канал «Самые сливки », 76-летняя знаменитость совсем сдала. Сегодня бывшая красавица-модель еле ходит, поэтому во время траурной церемонии была вынуждена постоянно опираться на своего помощника. Кроме того, на ее спине уже внушительного размера горб, который невозможно скрыть под одеждой.