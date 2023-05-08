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Еле ходит, на спине горб: когда-то жена Михалкова была моделью, а сейчас совсем сдала

8 мая 2023 14:50
Еле ходит, на спине горб: когда-то жена Михалкова была моделью, а сейчас совсем сдала

От былой красоты ничего не осталось.

Никита Михалков вот уже 50 лет состоит в браке с Татьяной Соловьевой, подарившей ему троих наследников. Когда-то жена режиссера была яркой красоткой. Она строила модельную карьеру, щеголяла по подиуму и могла свести с ума любого.

Вот и известный режиссер поддался на чары эффектной блондинки. Но за годы совместной жизни возлюбленная кинодела сильно изменилась. О том, что жена Михалкова совсем сдала, заговорили после похорон Вячеслава Зайцева.

Татьяна Евгеньевна оказалась среди тех, кто пришел, чтобы проститься с известным модельером. Как пишет Telegram-канал «Самые сливки», 76-летняя знаменитость совсем сдала. Сегодня бывшая красавица-модель еле ходит, поэтому во время траурной церемонии была вынуждена постоянно опираться на своего помощника. Кроме того, на ее спине уже внушительного размера горб, который невозможно скрыть под одеждой.

Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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