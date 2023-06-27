Еле-еле втиснула мышцы в платье: на подругу Анны Нетребко жутко смотреть

Анна Нетребко сразу поняла, что с Натальей Кузнецовой лучше дружить. Певица и чемпионка по пауэрлифтингу и армлифтингу прекрасно ладят и не упускают возможности провести время вместе.

В социальных сетях исполнительница поделилась новыми фото и видео со своей эпатажной приятельницей. На снимке спортсменка запечатлена в черном платье, в которое еле-еле втиснула свои накачанные мышцы. На подругу Анны Нетребко, которая похожа на Халка, жутко смотреть.

Кузнецова не скрывает, что ради выдающихся объемов не брезгует специальными фармакологическими препаратами. Она уже получила звание самой большой женщины в мире, но, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом. К слову, обхват ее бицепса составляет ни много ни мало 50 сантиметров.

В Сети Кузнецову травят за то, что она добровольно превратила себя в монстра, и призывают ее одуматься и обзавестись женственной фигурой. Однако Наталья с этим не согласна: она вполне довольна собой.