«Еле-еле не предала родину»: факт из жизни Пугачевой смутит даже фанатов

Внезапный переезд Аллы Пугачевы с семьей в Израиль вызвал небывалый народный гнев. Звезду осудили за «предательство», а пресса отыскала в ее прошлом факты, которые лишь утвердили россиян в негативном о ней мнении.

Так, в Сети вспомнили, что еще в 80-х переманить на Запад Примадонну хотели участники группы ABBA. Музыканты и драматург Тим Райс были так очарованы исполнительницей, что предложили ей сотрудничество — участие в мюзикле «Шахматы».

Согласие означало бы, что звезде придется выехать за пределы СССР почти на год, и она, рыдая, отказалась. Некоторые россияне увидели в ее слезах не расстройство творческой личности, а отчаяние неудавшегося перебежчика.

«Пугачева не мгновенно отказала, а долго и мучительно думала, тянула время. Еле-еле не предала родину», — высказался один из комментаторов.

Поклонники Аллы Борисовны в такую версию истории верить отказались и сослались на мемуары гроссмейстера Анатолия Карпова, который объяснял, что певица напротив не хотела считаться беглянкой и потому отказалась от многообещающего проекта.