Еле-еле душа в теле: в слухи о недуге Вайкуле верится охотнее после этого фото

Последние месяцы распространяются десятки слухов о болезнях Лаймы Вайкуле. Многие поклонники уверены, что артистка пропала из поля зрения публики из-за рецидива рака груди. Якобы она вновь начала проходить химиотерапию и даже лишилась волос. Сама певица не общается с прессой и никак не комментирует эти домыслы, однако недавние снимки лишь подтверждают их.

Так, в социальных сетях артистки появился снимок, на котором она позирует в компании президента Латвии Эдгара Ринкевича. Для встречи с первым лицом страны она выбрала шляпу с узкими полями, желтое платье и очки, а в подписи поздравила его с назначением на новую должность.

Подписчики не прошли мимо снимка, который вызвал беспокойство у многих из них. Как отметили пользователи сети, Вайкуле выглядит очень болезненно на фотографии. Она заметно похудела, что, как уверены фанаты, случилось как раз из-за онкологии.