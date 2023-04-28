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Еле-еле душа в теле: на брата-вундеркинда Алисы Тепляковой без слез не взглянешь

28 апреля 2023 14:45
Еле-еле душа в теле: на брата-вундеркинда Алисы Тепляковой без слез не взглянешь

Пользователи Сети переживают за ребенка.

Алиса Теплякова выросла в семье с семью братьями и сестрами. Родители вундеркинда стремятся добиться от своих детей успехов в учебе, но публика больше беспокоится за детей, чем гордится их достижениями.

Так, недавно глава семейства Евгений в своем блоге поделился снимком сына Хеймдалля, который в восемь лет смог закрыть первый курс своего университета. В кадре мальчик позирует с аттестатом, но внимание пользователей Сети привлекли не его результаты в учебе.

Как отметили читатели блога, юный Хеймдалль выглядит весьма болезненно. Мальчик отличается бледностью и худобой. По мнению пользователей Сети, родители совершенно не заботятся о своих детях и лишь заставляют их постоянно учиться.

Еле-еле душа в теле: на брата-вундеркинда Алисы Тепляковой без слез не взглянешь

«Жалко мальчика», «Почему Хеймдалль такой худой? Смотреть страшно», «Ему бы есть побольше, а не учиться», — считают неравнодушные читатели блога.

Фото: Кадры YouTube-шоу, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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