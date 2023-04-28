Еле-еле душа в теле: на брата-вундеркинда Алисы Тепляковой без слез не взглянешь

Алиса Теплякова выросла в семье с семью братьями и сестрами. Родители вундеркинда стремятся добиться от своих детей успехов в учебе, но публика больше беспокоится за детей, чем гордится их достижениями.

Так, недавно глава семейства Евгений в своем блоге поделился снимком сына Хеймдалля, который в восемь лет смог закрыть первый курс своего университета. В кадре мальчик позирует с аттестатом, но внимание пользователей Сети привлекли не его результаты в учебе.

Как отметили читатели блога, юный Хеймдалль выглядит весьма болезненно. Мальчик отличается бледностью и худобой. По мнению пользователей Сети, родители совершенно не заботятся о своих детях и лишь заставляют их постоянно учиться.