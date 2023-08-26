Еле дышит после встречи: внучка Шукшиной заявилась в гости к Алибасову

Бари Алибасов рассказал подписчикам в социальных сетях, что помогает ему сохранять хорошую форму. По его словам, этому способствуют тренировки с Анной, внучкой Лидии-Федосеевой Шукшиной.

Несколько лет назад наследница звездной династии начала заниматься бодибилдингом. Несмотря на осуждение со стороны бабушки и матери, девушка добилась успехов в этом направлении. В прошлом году она заняла третье место в Кубке Подмосковья по пауэрлифтингу. Это был дебют Шукшиной на соревнованиях, поэтому результат считается более чем достойным.

Сейчас девушка устроилась фитнес-тренером в один из спортклубов Московской области. Также она взялась заниматься с Алибасовым, который в прошлом ломал спину. В начале тренировки продюсер еле дышал, но Анна заставила его вдохнуть полной грудью, ведь так упражнения будут более эффективными.