Элджей постарался: жениха Манижи втянули в громкий скандал

Накануне режиссер Ладо Кватания выпустил клип на хит Hot Shit известной западной певицы Карди Би. В ролике исполнительница в футуристичном наряде исполняет песню, забравшись на огромный небоскреб. Она перемещается то на крышу здания, то вдруг оказывается посреди жаркой пустыни.

Как объяснил постановщик в беседе с Telegram-каналом Super , при работе над видеорядом он зашифровал немало отсылок. Жених Манижи, сделавший певице предложение в прошлом году, вдохновлялся творчеством Placebo, Бьорк, Wu-Tang Clan и других исполнителей. Также он повторил некоторые кадры из знаменитого фильма «Кинг-Конг».

А рэпер Элджей оскорбился тем, что в качестве «референсов» Кватания не упомянул его клип на трек Urus. Музыкант втянул постановщика в громкий скандал, обвинив в плагиате одной из сцен. В подтверждение своих слов в соцсетях Элджей показал стоп-кадры из клипов. Кватания пока никак не отреагировал на заявления рэпера, поэтому неизвестно, видел ли вообще режиссер ролик рэп-исполнителя.