Ела в столовой для нищих: что стало с королевой советской комедии

Тамара Носова стала известна благодаря своим ярким ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Королевство кривых зеркал» и других. Поклонники каждый раз оставались в большом восторге от игры артистки и даже присудили ей титул «королевы советских комедий». Однако со временем Носова просто пропала с экранов страны.

Как рассказывала сама знаменитость, она не хотела играть комедийные роли и считала себя драматической актрисой. Но успех «Карнавальной ночи» заставил ее передумать, поэтому она начала соглашаться на предложения режиссеров. После фильма Рязанова она приняла участие еще в нескольких культовых картинах. В то же время она начала отношения с писателем Виталием Губаревым, который специально для нее написал роли в «Королевстве кривых зеркал» и «В тридевятом царстве».

Однако со временем популярность Носовой начала угасать. Уже в 70-х ее практически не приглашали в кино, а самой яркой ролью того периода стала картина «Здравствуйте, я ваша тетя». При этом она все время служила в театре киноактера, но в 90-е ее сократили из труппы. В итоге некогда знаменитая артистка осталась одна без постоянной работы.

Как отмечали близкие, после увольнения Носова перестала общаться и закрылась от посторонних. Изредка ее видели в магазинах или в специальной столовой для бедных, где она питалась, так как ее пенсии не хватало даже на оплату коммунальных услуг. В итоге соседи нашли ее без сознания в собственной квартире весной 2007 года. Артистку перевезли в больницу, где она и скончалась, не дожив до своего 80-летия несколько месяцев.