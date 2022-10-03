Ела свиные обрезки и умирала в нищете: трагедия парикмахерши из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

Наталья Назарова прославилась благодаря ролям в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». В 70-е актриса активно снималась в кино и была любима миллионами зрителей, но ее звезда внезапно потухла, а последние годы артистка жила в нищете и боролась с болезнями.

В молодости Назарова была красавицей, но так и не сумела устроить свою личную жизнь. Актриса была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым: супруг хотел детей, но Наталья Назарова выбрала театр, поэтому брак распался. После развода у Назаровой еще были мимолетные романы, но до замужества дело не дошло. Детей у артистки также не было.

В 1989 году в жизни Натальи Назаровой случилась трагедия. Возле дома на актрису напал мужчина, ударив по голове. Назарова получила тяжелую черепно-мозговую травму и почти год провела в больнице. Но беда не приходит одна: у артистки прогрессировала шизофрения – из-за душевного недуга ее уволили из МХТ им. Чехова и в кино больше не звали.

Наталья Назарова жила одна со старой мамой на пособие по инвалидности. Женщины голодали и, чтобы не умереть, если дешевые свиные обрезки. Когда мама актрисы умерла, она осталась одна в крошечной квартире на окраине Москвы. Денег не хватало – и порой Назарова просила милостыню. В последние годы бывшая звезда маниакально собирала ненужные вещи и захламляла квартиру. В марте 2022 года актриса умерла – Наталье Назаровой было 72 года.