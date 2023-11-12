Ела сладости и оставалась худой: раскрыт секрет необычной диеты Монро

Мэрилин Монро по праву считается одной из самых ярких артисток Голливуда. Звезда экрана еще при жизни была признана секс-символом, а поклонницы до сих пор стараются повторить ее стиль и образ. При этом мало кто догадывается, какой диеты придерживалась Монро, чтобы поддерживать свою фигуру.

Как оказалось, артистка никогда не ограничивала себя и могла, например, насладиться любимым десертом из мороженого и карамели. Она считала, что главное в жизни — чувство сытости, а не размер одежды. При этом каждое утро она начинала со стакана теплого молока, в котором размешивала пару сырых яиц. А после выпивала мультивитаминный коктейль. Ужин Монро состоял из запеченного в духовке куска мяса с несколькими свежими морковками.

Это были единственные особенности питания знаменитости. И, как уверены некоторые специалисты, такая диета действительно может помочь сохранить фигуру, ведь Монро получала необходимое количество микроэлементов и готовила пищу правильно.