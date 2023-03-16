Ела клей и падала в обмороки: ужаснетесь, прочитав про детство Савельевой в блокадном Ленинграде

Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову в оскароносной картине «Война и мир», не была профессиональной актрисой, а в актерский состав попала благодаря настойчивой ассистентке Сергея Бондарчука. Но на съемочной площадке артистка начала падать в обмороки.

Причиной этому был не только сложный график Савельевой. Ей приходилось разрываться между Ленинградом, где она танцевала в Мариинке, и Москвой, где шли съемки. А потом Савельева стала терять сознание и во время репетиций в Мариинском театре.

Весьма вероятно, что занятость артистки усугубили последствия голодного детства в Ленинграде. Она родилась в пик голода, когда ни птиц, ни животных в городе уже не было. Семью спасла плитка-буржуйка и столярный клей.

Мать кормила будущую звезду киселем из клея. Клей в брусках, похожих на хозяйственное мыло, она покупала на рынке. Приносила домой, ставила на плиту и варила — весь день. Из-за киселя тело маленькой девочки покрылось язвами, но иначе выжить было нельзя. Шоколад Савельева впервые увидела и попробовала в три года и тут же попала в больницу с пищевым отравлением. Юный организм просто не был приспособлен к такой еде.

От карьеры балерины артистка отказалась еще во время съемок. А потом поехала представлять картину по всему миру. Очарование ее героиней было так велико, что во Франции девочек называли Наташами, а в Японии 1972 год объявили «Годом Людмилы Савельевой».