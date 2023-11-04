Ел это блюдо раз в неделю и дожил до 110: британец поделился секретом долголетия
Рецепт оказался неожиданным.
Джон Тиннисвуд был признан самым старым жителем Великобритании. В 2022 году он отметил 110 день рождения.
Дожить до этого возраста мужчине, по его собственным словам, помогла одна привычка. Каждую пятницу немолодой англичанин ел национальное блюдо «фиш-энд-чипс». Это кушанье, которое состоит из жареной в панировке рыбы и картофеля фри.
Кроме того, он утверждал, что важно правильно оценивать свои силы в любой жизненной ситуации. И не пытаться сделать невозможное.
«В противном случае вы повредите себе либо физически, либо умственно. Так что держитесь в рамках того, на что способны», — рассказывал он в интервью ITV News.
Фото: Скриншот из видео ITV News