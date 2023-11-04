Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ел это блюдо раз в неделю и дожил до 110: британец поделился секретом долголетия

Ел это блюдо раз в неделю и дожил до 110: британец поделился секретом долголетия

4 ноября 2023 13:08
Ел это блюдо раз в неделю и дожил до 110: британец поделился секретом долголетия

Рецепт оказался неожиданным. 

Джон Тиннисвуд был признан самым старым жителем Великобритании. В 2022 году он отметил 110 день рождения.

Дожить до этого возраста мужчине, по его собственным словам, помогла одна привычка. Каждую пятницу немолодой англичанин ел национальное блюдо «фиш-энд-чипс». Это кушанье, которое состоит из жареной в панировке рыбы и картофеля фри.

Кроме того, он утверждал, что важно правильно оценивать свои силы в любой жизненной ситуации. И не пытаться сделать невозможное.

«В противном случае вы повредите себе либо физически, либо умственно. Так что держитесь в рамках того, на что способны», — рассказывал он в интервью ITV News.

Фото: Скриншот из видео ITV News
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше