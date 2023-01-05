Экзотично даже для СССР: ахнете, услышав имя Маленькой разбойницы из «Снежной королевы»

В фильме «Снежная королева» Маленькую разбойницу сыграла актриса с довольно необычным именем — Эра Зиганшина. Именно с этой картины начался большой творческий путь популярной артистки.

Как оказалось, знаменитость могла стать обладательницей еще более странного имени. Будущая звезда экрана появилась на свет в трудное военное время: она родилась 1 февраля 1944 года.

Отец хотел назвать новорожденную Воэрой, что означало бы «Военная эра». Неудивительно, что такой выбор крайне не понравился матери малышки. Ей пришлось долго уговаривать супруга изменить свое решение.

Тот был непреклонен, но в итоге все же пошел на уступки. Отец Зиганшиной согласился лишь на то, чтобы убрать первую часть из придуманного имени. Так актриса и стала Эрой и впоследствии не раз показывала свой бойкий и даже несколько воинственный характер, который и помог ей добиться невероятных успехов в профессии.