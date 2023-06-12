Экзотическая внешность Котову из «Следа» досталась от матери: в СССР второй такой не было

Любимец женщин и очень талантливый актер: яркий, мужественный и харизматичный Андрей Лавров не оставляет равнодушным никого. Да и разве можно пройти мимо мужчины с такой внешностью!? К слову, необычная для славянского глаза красота досталась ему от матери Людмилы Солоденко. Темнокожая звезда СССР выступала на сцене под псевдонимом Ло-Лонг и снималась во многих нашумевших кинохитах, таких как «ТАСС уполномочен заявить». Генетический набор оказался настолько сильным, что отразился даже на правнуке.

Андрей родился в семье актрисы и врача, поэтому от матери ему досталась не только красота, но и артистичность. Какую карьеру мальчику только не прочили! Были разговоры о том, что он станет медиком, как отец. И о том, что Андрей пойдет по стопам матери и продолжит актерскую династию. А сам он сначала грезил о спортивной карьере, поскольку увлекался троеборьем, а после — о карьере оперного певца. Судьба же решила, что быть парню актером.

Лавров снимался во многих громких и интересных картинах. А в последнее время его в основном ассоциируют с капитаном Котовым из сериала «След». Но внезапно актер пропал со всех радаров.

Оказалось, он попал под суд и получил два года условно. Сейчас Андрей снова стал появляться на публике и планирует открыть театральную студию. Личную жизнь актер тщательно скрывает. Известно, что у него двое детей и что с первой супругой он расстался и женился потом на другой. Но никому не известно, какие у него отношения сейчас.