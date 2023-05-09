Экстремальное похудение до добра не довело: правда о состоянии Адель повергнет в шок

Обладательница уникального голоса Адель стала звездой мирового масштаба в 21 год. В то время она была настоящей пышкой с выдающимися формами. Артистка всеми силами отстаивала свой вес и давала отпор критикам и ненавистникам. Однако влияние общества все-таки сыграло свою роль, и недавно Адель резко похудела.

Но эти метаморфозы не пошли на пользу внешности певицы. Британской артистке всего 35 лет, но выглядит она на все 45. Это отчетливо видно на ее последних фотографиях, которые могут повергнуть в шок любого.

Адель обзавелась глубокими морщинами под глазами и вокруг губ, а яркий макияж лишь подчеркивает проблемы ее кожи. Если издалека певицу можно принять за стройную юную девушку, то вблизи это зрелище более чем печальное. Теперь каждое ее появление производит фурор и вызывает шквал бурных эмоций. Вот что пишут пользователи Сети про «обновленную» Адель:

«Выглядит как 70-летняя бабуля», «Ее лицо стало жутким», «Вот к чему приводит резкое похудение».

С помощью диет и тренировок певица сбросила 40 килограммов. Она пила зеленые соки и употребляла не больше 1000 калорий в день. Результат получился ошеломительный — фигура Адель стала безупречной. Но ради этого ей пришлось пожертвовать лицом.