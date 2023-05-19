Экстремально похудевший Петросян выступил с заявлением: вот что он сказал

Совсем недавно всю страну потрясла новость о плачевном состоянии Евгения Петросяна. СМИ писали, что юмориста госпитализировали после приступа головокружения.

Но позднее выяснилось, что поездка в столичную клинику была плановой, и на самом деле у Евгения Вагановича все замечательно. Он вышел на связь с подписчиками, чтобы они не нагнетали панику. В своих соцсетях Петросян написал следующее: «На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!»

Даже если у артиста и были какие-то проблемы, то теперь они точно позади. Евгений Ваганович выглядит бодрым и веселым на радость своим многочисленным поклонникам. Кроме того, на днях 77-летний Петросян появился на красной дорожке в приподнятом настроении. Он активно общался с прессой и шутил в своей манере.

Однако многих все-таки настораживает внешний вид Петросяна. Он выглядит экстремально похудевшим и изможденным, хоть и старается держаться бодро и непринужденно. В любом случае такие метаморфозы кажутся нездоровыми и подозрительными.