Экстремально похудевшая Саша Черно впала в панику: причина заставит вздрогнуть

Звезда «Дома-2» Саша Черно запомнилась зрителям не только эпатажным и скандальным поведением, но и борьбой с лишним весом. В этом ее поддерживал бойфренд, а позже и муж Иосиф Оганесян, с которым она познакомилась на проекте. Но диеты и спортзал не приносили никакого эффекта. В 2020 году Черно родила ребенка, а ее вес достиг 170 кг.

За прошедшие два года Саша преобразилась: она экстремально похудела, сбросив более 50 кг, и сделала операцию по уменьшению желудка. Но, по всей видимости, вскоре ей снова придется пережить изменения в фигуре. Черно призналась подписчикам в Telegram-канале, что сделала тест на беременность, который оказался положительным. От такой традиционно радостной новости Саша впала в панику. Выяснилось, что вновь становиться матерью она не готова. По словам экс-участницы телестройки, в последние полгода она вела не самый здоровый образ жизни, что может отразиться на малыше. Теперь она собирается сдать анализы в клинике, чтобы подтвердить или опровергнуть беременность.