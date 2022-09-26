Экстремально омолодившуюся Успенскую вывели на чистую воду: скрывает многое

Любовь Успенская честно призналась в том, что не раз ложилась под нож хирурга. Певица заявляет, что хочет оставаться молодой и привлекательной и, несмотря на свой возраст, очаровывать мужчин. Однако истинную причину своего экстремального омоложения не называет.

Поклонники знают, что королева шансона любит щеголять в мини, демонстрируя тем самым свои стройные ноги. Молодежный стиль в одежде лишь закрепляет эффект от хирургических вмешательств: знаменитость действительно выглядит гораздо моложе своих лет. Что же именно скрывает Успенская, рассказала психолог Любовь Розенберг.

По уверению специалиста, певица вынуждена поддерживать себя в отличной форме, поскольку того требует ее профессия. И тем не менее истинные мотивы исполнительницы совсем другие. «Это страх стареть, а значит, страх смерти», — подметила психолог в беседе с порталом «СтарХит ». По словам психолога, пластика и облегающая одежда позволяют Успенской думать, что в борьбе со старением она одерживает безоговорочную победу.